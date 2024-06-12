Этой ночью Севастополь отбил ракетную атаку врага

Около трех часов ночи в небе над Севастополем было громко. ПВО отразило ракетную атаку врага. Официальных данных Минобороны РФ пока нет. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, все воздушные цели сбиты, тип ракет, выпущенных по городу устанавливается.

Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть — над акваторией. В службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал. Тип сбитых ракет устанавливается. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено. Спасательные службы продолжают работу.

Напоминаю всем: к суббоеприпасам и осколкам нельзя подходить и, тем более, их нельзя поднимать. Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место, — сообщил Михаил Развожаев.