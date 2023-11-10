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Этой ночью враг пытался атаковать беспилотниками

Этой ночью враг пытался атаковать Крым беспилотниками

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:42 10.11.2023

По информации Минобороны РФ, в течение ночи 10 ноября были пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым.Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области, — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Telegram-канала Baza беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Феодосии. Оба дрона сбиты, пострадавших нет.

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