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Ева Хисматова - фехтовальщица из Севастополя - выиграла турнир «Шпага Сибири»

Ева Хисматова — фехтовальщица из Севастополя — выиграла турнир «Шпага Сибири»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:17 13.01.2021

Севастопольская шпажистка Ева Хисматова под руководством тренера Ивана Михайлова стала лучшей в личном зачёте среди девушек на региональном турнире по фехтованию «Шпага Сибири». Как сообщили в Федерации фехтования Новосибирской области (www.fencing54.ru), в финальном бою Ева обыграла представительницу Новосибирской области Екатерину Саввиных со счетом 15:4.

Первый этап турнира «Шпага Сибири» среди юношей и девушек до 18 лет принимал Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова в Новосибирске 9 января. Шпажисты и шпажистки состязались как в личном, так и в командном зачётах. Всего в турнире приняли участие 49 юношей и 52 девушки до 18 лет из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Севастополя, — отмечают в ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя«.

Ева Хисматова - фехтовальщица из Севастополя - выиграла турнир «Шпага Сибири»

Почти все медали, в том числе и в командных первенствах, забрали в основном представители Новосибирской области. Это означает, что Ева составила достойную конкуренцию сильной школе фехтования сибирского региона. Юная спортсменка имеет 1 спортивный разряд, и тренируется в спортивной школе № 5.

фото: Центр фехтования Станислава Позднякова

Ева Хисматова - фехтовальщица из Севастополя - выиграла турнир «Шпага Сибири»

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