Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Ева Игнатенко из Севастополя – победитель первенства России по тхэквондо ВТФ
Новости Республики
Ева Игнатенко из Севастополя – победитель первенства России по тхэквондо ВТФ
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Ева Игнатенко из Севастополя – победитель первенства России по тхэквондо ВТФ

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:54 05.03.2025

В подмосковных Люберцах на базе Дворца спорта «Триумф» 24 февраля – 2 марта прошло первенство России по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 12-14 лет.

В соревнованиях приняли участие 788 спортсменов из 60 субъектов РФ.

У девушек в весовой категории до 55 кг равных не нашлось Еве Игнатенко из Севастополя. В финальном поединке воспитанница спортшколы № 7 (тренеры – Дмитрий Главацкий и Петр Загрядский) уверенно справилась с москвичкой Дариной Проценко.

Узнайте больше:  Олимпийский совет Крыма заявил о прекращении своей деятельности

В составе сборной России Ева Игнатенко в мае выступит на первенстве мира в ОАЭ.

источник: «Крымский спорт»

 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: спорт в Крыму

спорт в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x