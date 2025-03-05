Ева Игнатенко из Севастополя – победитель первенства России по тхэквондо ВТФ

В составе сборной России Ева Игнатенко в мае выступит на первенстве мира в ОАЭ.

источник: «Крымский спорт»

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