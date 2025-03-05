фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя
Ева Игнатенко из Севастополя – победитель первенства России по тхэквондо ВТФ
Опубликовал: КрымPRESS
в Спорт
13:54 05.03.2025
спорт в Крыму 2025-03-05
В подмосковных Люберцах на базе Дворца спорта «Триумф» 24 февраля – 2 марта прошло первенство России по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 12-14 лет.
В соревнованиях приняли участие 788 спортсменов из 60 субъектов РФ.
У девушек в весовой категории до 55 кг равных не нашлось Еве Игнатенко из Севастополя. В финальном поединке воспитанница спортшколы № 7 (тренеры – Дмитрий Главацкий и Петр Загрядский) уверенно справилась с москвичкой Дариной Проценко.
В составе сборной России Ева Игнатенко в мае выступит на первенстве мира в ОАЭ.
источник: «Крымский спорт»
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