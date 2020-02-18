Евгений Плохой из Симферополя взял «бронзу» первенства России по лёгкой атлетике

Симферополец Евгений Плохой завоевал «бронзу» первенства России по легкой атлетике в помещении среди юниоров до 23 лет. Соревнования, собравшие более 500 участников из 58 регионов страны, прошли в спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Крымской Республиканской федерации легкой атлетики, Евгений Плохой (тренеры – Артем Азизьян и Светлана Селицкая) поднялся на пьедестал почета в беге на 60 м. Результат нашего земляка – 6,78 сек. (всего 8 тысячных секунды отделили Евгения от первого места), — сообщает «Крымский спорт» .

Сакчанин Александр Кадуха (тренер – Арсен Мустафаев), выступая с более старшими соперниками, занял четвертое место в прыжках в длину (7,26 м). Напомним, что 7 февраля Александр стал победителем первенства страны среди юниоров до 20 лет.

Успешно пройдя квалификационные забеги, в полуфинале первенства России завершили соревнования в беге 60 м с барьерами Иван Панфилов (Саки, тренер – Арсен Мустафаев; 8,43 сек.) и Виктория Соболева (Ялта, тренер – Виктория Сухова; 8,83 сек.).

По сумме набранных очков сборная Крыма заняла второе место среди команд второй лиги (51 очко). Наши спортсмены получили право в следующем году на зимнем первенстве России среди юниоров до 23 лет выступать в первой лиге командой в 8 спортсменов.