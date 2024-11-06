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Евгений Примаков: участие иностранцев в ЯМФ является актом мужества
иллюстрация: yalta-forum.com

Евгений Примаков: участие иностранцев в ЯМФ является актом мужества

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:05 06.11.2024

Участие иностранных граждан в Ялтинском международном форуме (ЯМФ) в Москве является актом мужества и храбрости. Такое мнение на церемонии открытия ЯМФ высказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Мы все понимаем грандиозную и фантастическую историю Крыма. <…> И также понимаем те вызовы, с которыми приходится сталкиваться Крыму сейчас, в ситуации обостренного противостояния, конфронтации, изоляции, куда пытаются загнать Россию. Поэтому я особенно рад увидеть сегодня здесь наших зарубежных гостей, в наши времена — это акт мужества и храбрости, приехать сюда, участвовать в Ялтинской конференции, — сказал он.

Евгений Примаков отметил сложную работу, проделанную руководством региона для международного признания, «шанса на развитие, на рост, на благополучие, на благосостояние всех жителей Крыма».

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СПРАВКА: Ялтинский международный форум — мероприятия Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов — проходит 6 и 7 ноября в Москве. ТАСС — генеральный информационный партнер Ялтинского международного форума.

источник: ТАСС

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