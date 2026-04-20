Евпаториец обворовал знакомую — снял деньги с её банковской карты

В ходе проверки установлено, что накануне женщина проводила время в компании знакомого, отмечая праздник. В какой‑то момент она передала ему свою банковскую карту и сообщила пин‑код для приобретения продуктов к столу. После завершения встречи она забыла о переданной карте. Однако мужчина, выполнив первоначальную просьбу, карту владелице не вернул и впоследствии распорядился денежными средствами по своему усмотрению, совершая покупки в различных торговых точках города. Обнаружив списания, женщина обратилась в полицию. Общая сумма причинённого материального ущерба превысила 18 000 рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В результате оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 49‑летний житель Евпатории.

Следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

Полиция напоминает:

Не передавайте банковские карты, пин‑коды и иные данные третьим лицам. Даже при доверительных отношениях это может привести к финансовым потерям и противоправным действиям. Помните: передача доступа к своим банковским средствам — риск, который может обернуться уголовными последствиями.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым