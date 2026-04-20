Евпаториец обворовал знакомую — снял деньги с её банковской карты

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:49 20.04.2026

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории обратилась 42‑летняя местная жительница, сообщившая о несанкционированных списаниях денежных средств со своего банковского счёта.

В ходе проверки установлено, что накануне женщина проводила время в компании знакомого, отмечая праздник. В какой‑то момент она передала ему свою банковскую карту и сообщила пин‑код для приобретения продуктов к столу. После завершения встречи она забыла о переданной карте. Однако мужчина, выполнив первоначальную просьбу, карту владелице не вернул и впоследствии распорядился денежными средствами по своему усмотрению, совершая покупки в различных торговых точках города. Обнаружив списания, женщина обратилась в полицию. Общая сумма причинённого материального ущерба превысила 18 000 рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В результате оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 49‑летний житель Евпатории.

Следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

Полиция напоминает:

Не передавайте банковские карты, пин‑коды и иные данные третьим лицам. Даже при доверительных отношениях это может привести к финансовым потерям и противоправным действиям. Помните: передача доступа к своим банковским средствам — риск, который может обернуться уголовными последствиями.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М.