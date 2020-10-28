Евпатория, Алушта, Феодосия — в топе лучших городов для отдыха бабушек и дедушек

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню бабушек и дедушек, 28 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучше всего отдыхать бабушкам и дедушкам в России.

Большинство людей пожилого возраста (22.86%) отдыхает в Евпатории. На втором месте — Кисловодск, 20.95%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных у бабушек и дедушек получил Сочи, набрав 13.33%. Российские пенсионеры также отдыхают в Анапе (9.52%), Алуште (8.57%), Феодосии (8.57%), Геленджике (6.67%), Переславле-Залесском (5.71%), Суздале (1.9%) и Калининграде (1.9%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять городов, где лучше всего отдыхать бабушкам и дедушкам:

Евпатория, 22.86% Кисловодск, 20.95% Сочи, 13.33% Анапа, 9.52% Алушта, 8.57% Феодосия, 8.57% Геленджик, 6.67% Переславль-Залесский, 5.71% Суздаль, 1.9% Калининград, 1.9%

* По данным опроса соцсетей