Евпатория, Алушта, Феодосия — в топе лучших городов для отдыха бабушек и дедушек

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство людей пожилого возраста (22.86%) отдыхает в Евпатории. На втором месте — Кисловодск, 20.95%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных у бабушек и дедушек получил Сочи, набрав 13.33%. Российские пенсионеры также отдыхают в Анапе (9.52%), Алуште (8.57%), Феодосии (8.57%), Геленджике (6.67%), Переславле-Залесском (5.71%), Суздале (1.9%) и Калининграде (1.9%), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять городов, где лучше всего отдыхать бабушкам и дедушкам:
- Евпатория, 22.86%
- Кисловодск, 20.95%
- Сочи, 13.33%
- Анапа, 9.52%
- Алушта, 8.57%
- Феодосия, 8.57%
- Геленджик, 6.67%
- Переславль-Залесский, 5.71%
- Суздаль, 1.9%
- Калининград, 1.9%
* По данным опроса соцсетей
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..