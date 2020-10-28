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Евпатория, Алушта, Феодосия - в топе лучших городов для отдыха бабушек и дедушек
иллюстрация: ErikaWittlieb, pixabay.com

Евпатория, Алушта, Феодосия — в топе лучших городов для отдыха бабушек и дедушек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:48 28.10.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню бабушек и дедушек, 28 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучше всего отдыхать бабушкам и дедушкам в России.

Большинство людей пожилого возраста (22.86%) отдыхает в Евпатории. На втором месте — Кисловодск, 20.95%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных у бабушек и дедушек получил Сочи, набрав 13.33%. Российские пенсионеры также отдыхают в Анапе (9.52%), Алуште (8.57%), Феодосии (8.57%), Геленджике (6.67%), Переславле-Залесском (5.71%), Суздале (1.9%) и Калининграде (1.9%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять городов, где лучше всего отдыхать бабушкам и дедушкам:

  1. Евпатория, 22.86%
  2. Кисловодск, 20.95%
  3. Сочи, 13.33%
  4. Анапа, 9.52%
  5. Алушта, 8.57%
  6. Феодосия, 8.57%
  7. Геленджик, 6.67%
  8. Переславль-Залесский, 5.71%
  9. Суздаль, 1.9%
  10. Калининград, 1.9%

* По данным опроса соцсетей

Евпатория, Алушта, Феодосия - в топе лучших городов для отдыха бабушек и дедушек

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