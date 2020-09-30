Евпатория и Феодосия — в топ-10 самых лучших курортов для отдыха на пенсии

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство российских пенсионеров (24.75%) назвало Евпаторию лучшим курортом для отдыха. Второе место занял Новый Афон: 21.78% «пожилых людей» отдыхает в уютном абхазском городе-курорте «Бронзу» в рейтинге самых популярных курортов у людей старшего поколения получил Кисловодск — 13.86%. По данным опроса Tvil.ru, российские туристы пенсионного возраста также отметили, что больше всего им нравится отдыхать в Феодосии (10.89%), Анапе (8.91%), Санкт-Петербурге (6.93%), Светлогорске (5.94%), Ессентуках (4.95%), Джубге (0.99%) и Туапсе (0.99%), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых лучших курортов для отдыха на пенсии:
- Евпатория, 24.75%
- Новый Афон, 21.78%
- Кисловодск, 13.86%
- Феодосия, 10.89%
- Анапа, 8.91%
- Санкт-Петербург, 6.93%
- Светлогорск, 5.94%
- Ессентуки, 4.95%
- Джубга, 0.99%
- Туапсе, 0.99%
* По данным опроса соцсетей
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