Евпатория и Феодосия — в топ-10 самых лучших курортов для отдыха на пенсии

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному дню пожилых людей, 1 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучше всего отдыхать на пенсии.

Большинство российских пенсионеров (24.75%) назвало Евпаторию лучшим курортом для отдыха. Второе место занял Новый Афон: 21.78% «пожилых людей» отдыхает в уютном абхазском городе-курорте «Бронзу» в рейтинге самых популярных курортов у людей старшего поколения получил Кисловодск — 13.86%. По данным опроса Tvil.ru, российские туристы пенсионного возраста также отметили, что больше всего им нравится отдыхать в Феодосии (10.89%), Анапе (8.91%), Санкт-Петербурге (6.93%), Светлогорске (5.94%), Ессентуках (4.95%), Джубге (0.99%) и Туапсе (0.99%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых лучших курортов для отдыха на пенсии:

Евпатория, 24.75% Новый Афон, 21.78% Кисловодск, 13.86% Феодосия, 10.89% Анапа, 8.91% Санкт-Петербург, 6.93% Светлогорск, 5.94% Ессентуки, 4.95% Джубга, 0.99% Туапсе, 0.99%

* По данным опроса соцсетей