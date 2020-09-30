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Евпатория и Феодосия - в топ-10 самых лучших курортов для отдыха на пенсии
фото: pasja1000, pixabay.com

Евпатория и Феодосия — в топ-10 самых лучших курортов для отдыха на пенсии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:19 30.09.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному дню пожилых людей, 1 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучше всего отдыхать на пенсии.

Большинство российских пенсионеров (24.75%) назвало Евпаторию лучшим курортом для отдыха. Второе место занял Новый Афон: 21.78% «пожилых людей» отдыхает в уютном абхазском городе-курорте «Бронзу» в рейтинге самых популярных курортов у людей старшего поколения получил Кисловодск — 13.86%. По данным опроса Tvil.ru, российские туристы пенсионного возраста также отметили, что больше всего им нравится отдыхать в Феодосии (10.89%), Анапе (8.91%), Санкт-Петербурге (6.93%), Светлогорске (5.94%), Ессентуках (4.95%), Джубге (0.99%) и Туапсе (0.99%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых лучших курортов для отдыха на пенсии:

  1. Евпатория, 24.75%
  2. Новый Афон, 21.78%
  3. Кисловодск, 13.86%
  4. Феодосия, 10.89%
  5. Анапа, 8.91%
  6. Санкт-Петербург, 6.93%
  7. Светлогорск, 5.94%
  8. Ессентуки, 4.95%
  9. Джубга, 0.99%
  10. Туапсе, 0.99%

* По данным опроса соцсетей

Евпатория и Феодосия - в топ-10 самых лучших курортов для отдыха на пенсии

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