Евпатория – лидер по наполнению доходной части местного бюджета

Подведены итоги выполнении годовых плановых назначений бюджетов муниципальных образований Крыма. Перевыполнение (в целом по Республике) – на 8,5%. Лидеры: Евпатория (126,8%), Саки (115,9%), Феодосия (111,9%).

По итогам 2019 года общая сумма собственных (налоговых и неналоговых) поступлений в бюджеты муниципальных образований республики составила более 16,1 млрд. руб. или свыше четверти консолидированного бюджета Крыма (62,8 млрд. руб.). Это на 8,5% превысило годовые назначения и почти на 14% показатели 2018 года, — отметили в пресс-службе республиканского минфина.

В бюджеты городских округов поступило 10,3 млрд. руб., что в среднем составило 107,9% выполнения запланированных назначений на год.

В рамках проведенной финансовым ведомством аналитики, приведя в сопоставимые условия фактические поступления по муниципальным образованиям за 2019 год и 2018 год (без учета дополнительного норматива от НДФЛ), установлено, что средний темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов за минувший год по сравнению с 2018 годом по городским округам составил 115,7%, муниципальным районам — 117,8%. При этом наилучшие показатели среди городских округов обеспечили: Евпатория (129,4%), Ялта (124%), Саки (116,4%). Ниже среднего показателя оказался городской округ Судак (100,4%).