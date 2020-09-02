Евпатория принимает IV фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров»

1 сентября в Евпатории открылся IV фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Его участниками стали известные российские актеры и режиссеры, жители и гости города и Крыма.

В этот день к красной дорожке, расстеленной по Театральной площади, звёзд театра и кино привёз «Трамвай желаний». Зрителей приветствовали Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей, Лариса Лужина, Борис Токарев, Людмила Гладунко, Юрий Беляев и Татьяна Абрамова, Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская, Наталья Бондарчук и Игорь Днестрянский, Григорий Гладков, Павел Каплевич, Михаил Мамаев, Алексей Маклаков, Александр Балуев, Александр Иншаков, Сергей Струссовский и другие известные деятели культуры и искусства. Фестиваль открыли его президент Дмитрий Харатьян, заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко, Глава Евпатории Олеся Харитоненко, глава администрации города Роман Тихончук, продюсер фестиваля Анатолий Воропаев, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

В этом году центральной темой фестиваля стал евпаторийский трамвай. О нём пели, снимали видеосюжеты, исполняли танцевальные номера. В концерте приняли участие звёзды российского театра и кино, а также творческие коллективы города, артисты школы гардемаринов. Открытие фестиваля завершилось показом нового полнометражного художественного фильма, который также вошел в конкурсную программу фестиваля, «Сестрёнка» (Кинокомпания «Мотор-фильм»).

На протяжении всего фестиваля будут проходить мастер-классы, творческие встречи, кинопоказы под открытым небом и в кинотеатрах. Подробность — на сайте: солнечныйостров.рф

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории