Евпатория — в топ-10 популярных направлений для автотуризма

За последние два года автомобильный туризм набирает популярность в России и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий по нескольким регионам. Они останавливаются на отдых в автокемпингах. Сервис бронирования жилья для отдыха
В современных автокемпингах предоставляют всё необходимое для отдыха: кухня, мангал, свой пляж, парковка, питание, горячая вода, душ. Это прекрасное место для ночёвки в дальних поездках на машинах. Причём, недорого: проживание с человека в высокий летний сезон составляет 350 рублей в сутки. Детям до 15 лет делают 50% скидку, а до 4 лет — бесплатно. За автостоянку нужно будет заплатить 150 рублей, — сообщили в пресс-службе сервиса.
По статистике
Десять популярных направлений для автотуризма:
- Евпатория – 3984 ₽ / 13 ночей *
- Анапа – 7500 ₽ / 11 ночей
- Гагра – 2713 ₽ / 12 ночей
- Калининград – 3902 ₽ / 7 ночей
- Таганрог – 1905 ₽ / 10 ночей
- Байкальск – 3867 ₽ / 10 ночей
- Банное — 5286 ₽ / 3,5 ночи
- Петродворец – 8500 ₽ / 3 ночи
- Пряжа — 11500 ₽ / 2 ночи
- Руза – 3600 ₽ / 3 ночи
*Средняя стоимость ночи летом 2021
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