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Евпатория - в топ-10 популярных направлений для автотуризма
фото: Anatolii_Maks (pixabay.com)

Евпатория — в топ-10 популярных направлений для автотуризма

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:47 26.05.2021

За последние два года автомобильный туризм набирает популярность в России и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий по нескольким регионам. Они останавливаются на отдых в автокемпингах. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления наиболее популярны для автотуризма. Список составлен на основании данных бронирований в автокемпингах туристами летом 2021 года.

В современных автокемпингах предоставляют всё необходимое для отдыха: кухня, мангал, свой пляж, парковка, питание, горячая вода, душ. Это прекрасное место для ночёвки в дальних поездках на машинах. Причём, недорого: проживание с человека в высокий летний сезон составляет 350 рублей в сутки. Детям до 15 лет делают 50% скидку, а до 4 лет — бесплатно. За автостоянку нужно будет заплатить 150 рублей, — сообщили в пресс-службе сервиса.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют кемпинги для отдыха в автопутешествиях на лето от 2 до 13 ночей и тратят от 1,9 до 11,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в городе Пряжа в Карелии, дороже – в Евпатории.

Десять популярных направлений для автотуризма:

  1. Евпатория – 3984 ₽ / 13 ночей *
  2. Анапа – 7500 ₽ / 11 ночей
  3. Гагра – 2713 ₽ / 12 ночей
  4. Калининград – 3902 ₽ / 7 ночей
  5. Таганрог – 1905 ₽ / 10 ночей
  6. Байкальск – 3867 ₽ / 10 ночей
  7. Банное — 5286 ₽ / 3,5 ночи
  8. Петродворец – 8500 ₽ / 3 ночи
  9. Пряжа — 11500 ₽ / 2 ночи
  10. Руза – 3600 ₽ / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи летом 2021

Евпатория - в топ-10 популярных направлений для автотуризма

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