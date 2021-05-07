Евпатория — в топе направлений, куда можно уехать, спасаясь от весеннего цветения

До 2021 года туристы, у которых полиноз (сезонный аллергический риноконъюнктивит — заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений – примечание редактора), уезжали от цветения заграницу. В этом году они вынуждены оставаться в России. Одни выбирают юг России, а другие — север, так как в северных регионах цветение начинается позже, чем в других. Самые популярными направлениями, куда едет большего всего аллергиков, являются Мурманская и Тюменская области. Сервис бронирования жилья для отдыха
Мурманск и Евпатория лидируют в рейтинге самых «безопасных» городов, куда можно уехать людям, страдающим полинозом. 23% туристов проголосовало за Крым и Хибины. На втором месте – курорты Кавказских Минеральных Вод – 16%. «Бронзу» получает Архангельск – 13%, — отмечают специалисты сервиса.
- Мурманск, 22.58 %
- Евпатория, 22.58 %
- Кавказские Минеральные Воды, 16.13 %
- Архангельск, 12.9 %
- Чемал (Алтай), 9.68 %
- Анапа, 3.23 %
- Кировск, 3.23 %
- Приэльбрусье, 3.23 %
- Тюмень, 3.23 %
- Астрахань, 3.23 %
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