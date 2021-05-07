Евпатория — в топе направлений, куда можно уехать, спасаясь от весеннего цветения

До 2021 года туристы, у которых полиноз (сезонный аллергический риноконъюнктивит — заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений – примечание редактора), уезжали от цветения заграницу. В этом году они вынуждены оставаться в России. Одни выбирают юг России, а другие — север, так как в северных регионах цветение начинается позже, чем в других. Самые популярными направлениями, куда едет большего всего аллергиков, являются Мурманская и Тюменская области. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, куда сейчас лучше «убежать» от весеннего цветения.

Мурманск и Евпатория лидируют в рейтинге самых «безопасных» городов, куда можно уехать людям, страдающим полинозом. 23% туристов проголосовало за Крым и Хибины. На втором месте – курорты Кавказских Минеральных Вод – 16%. «Бронзу» получает Архангельск – 13%, — отмечают специалисты сервиса.

Мурманск, 22.58 % Евпатория, 22.58 % Кавказские Минеральные Воды, 16.13 % Архангельск, 12.9 % Чемал (Алтай), 9.68 % Анапа, 3.23 % Кировск, 3.23 % Приэльбрусье, 3.23 % Тюмень, 3.23 % Астрахань, 3.23 % Десять направлений, куда уехать от весеннего цветения: *По результатам опроса в соцсетях TVIL.RU