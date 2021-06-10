Евпатория — в топе популярных городов для отдыха в июле

По прогнозам синоптиков, на территории России в июле столбик термометра поднимется на юге России до +32ºС, а вода в море – до +27ºС. Большинство туристов выбирает именно отдых в середине лета: к этому месяцу вода в водоёмах уже прогревается, и свободных вариантов ещё можно найти. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, в каких городах россияне планируют провести свои летние отпуска в июле.

По статистике, туристы бронируют отдых в июле от 3 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Петрозаводске. Больше всего в июле отдыхают семьями – 43%. Второе место разделили пары (22%) и мамы с детьми (21%). Чаще всего для отдыха в июле туристы бронируют номера в отелях – 77% и квартиры – 17%. В среднем, семья из трёх человек на недельный отпуск в июле тратит до 30 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на июль 2021 года.

Десять популярных городов для отдыха в июле:

Евпатория – 3087 ₽ / 11 ночей * Анапа – 2531 ₽ / 10 ночей Санкт-Петербург – 3308 ₽ / 6 ночей Москва – 2961 ₽ / 4 ночи Банное — 3810 ₽ / 5 ночей Казань – 3000 ₽ / 3 ночи Соль-Илецк – 2148 ₽ / 7 ночей Кисловодск – 1507 ₽ / 10 ночей Петрозаводск – 6859 ₽ / 5 ночей Калининград – 2413 ₽ / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи в июле 2021 года / средняя продолжительность отдыха