Евпатория — в топе популярных городов для отдыха в июле

По прогнозам синоптиков, на территории России в июле столбик термометра поднимется на юге России до +32ºС, а вода в море – до +27ºС. Большинство туристов выбирает именно отдых в середине лета: к этому месяцу вода в водоёмах уже прогревается, и свободных вариантов ещё можно найти. Сервис бронирования жилья для отдыха
По статистике, туристы бронируют отдых в июле от 3 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Петрозаводске. Больше всего в июле отдыхают семьями – 43%. Второе место разделили пары (22%) и мамы с детьми (21%). Чаще всего для отдыха в июле туристы бронируют номера в отелях – 77% и квартиры – 17%. В среднем, семья из трёх человек на недельный отпуск в июле тратит до 30 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на июль 2021 года.
Десять популярных городов для отдыха в июле:
- Евпатория – 3087 ₽ / 11 ночей *
- Анапа – 2531 ₽ / 10 ночей
- Санкт-Петербург – 3308 ₽ / 6 ночей
- Москва – 2961 ₽ / 4 ночи
- Банное — 3810 ₽ / 5 ночей
- Казань – 3000 ₽ / 3 ночи
- Соль-Илецк – 2148 ₽ / 7 ночей
- Кисловодск – 1507 ₽ / 10 ночей
- Петрозаводск – 6859 ₽ / 5 ночей
- Калининград – 2413 ₽ / 7 ночей
*Средняя стоимость ночи в июле 2021 года / средняя продолжительность отдыха
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