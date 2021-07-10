Евпатория — в топе популярных направлений для путешествий с семьёй в июле

Ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда поехать всей семьёй отдыхать в июле.

Самые популярные направления в июле – Крым, Краснодарский край и Абхазия. Также на одну ночь туристы останавливаются в Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде, чтобы отдохнуть на пути на юг. По статистике, семьи бронируют в июле отдых от 1 11 ночей и тратят на проживание от 2,3 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего – в Воронеже, дороже – в Санкт-Петербурге , — отмечают в пресс-службе сервиса.