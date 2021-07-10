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Фото: pxhere.com

Евпатория — в топе популярных направлений для путешествий с семьёй в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:08 10.07.2021

Ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда поехать всей семьёй отдыхать в июле.

Самые популярные направления в июле – Крым, Краснодарский край и Абхазия. Также на одну ночь туристы останавливаются в Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде, чтобы отдохнуть на пути на юг. По статистике, семьи бронируют в июле отдых от 1 11 ночей и тратят на проживание от 2,3 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего – в Воронеже, дороже – в Санкт-Петербурге, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха семьями с детьми на июль 2021 года.

Десять популярных направлений для путешествий с семьёй в июле:

  1. Евпатория – 3347 ₽ / 10 ночей *
  2. Сочи – 3048 ₽ / 9 ночей
  3. Ростов-на-Дону – 2556 ₽ / 1 ночь
  4. Гагра – 2692 ₽ / 11 ночей
  5. Санкт-Петербург – 3567 ₽ / 5 ночей
  6. Москва – 2885 ₽ / 6 ночей
  7. Воронеж – 2292 ₽ / 1 ночь
  8. Казань — 2835 ₽ / 4 ночи
  9. Банное – 3261 ₽ / 5 ночей
  10. Волгоград – 3220 ₽ / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Евпатория - в топе популярных направлений для путешествий с семьёй в июле

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