Евпатория — в топе популярных направлений для путешествий с семьёй в июле

Ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, сервис бронирования жилья для отдыха
Самые популярные направления в июле – Крым, Краснодарский край и Абхазия. Также на одну ночь туристы останавливаются в Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде, чтобы отдохнуть на пути на юг. По статистике, семьи бронируют в июле отдых от 1 11 ночей и тратят на проживание от 2,3 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего – в Воронеже, дороже – в Санкт-Петербурге, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха семьями с детьми на июль 2021 года.
Десять популярных направлений для путешествий с семьёй в июле:
- Евпатория – 3347 ₽ / 10 ночей *
- Сочи – 3048 ₽ / 9 ночей
- Ростов-на-Дону – 2556 ₽ / 1 ночь
- Гагра – 2692 ₽ / 11 ночей
- Санкт-Петербург – 3567 ₽ / 5 ночей
- Москва – 2885 ₽ / 6 ночей
- Воронеж – 2292 ₽ / 1 ночь
- Казань — 2835 ₽ / 4 ночи
- Банное – 3261 ₽ / 5 ночей
- Волгоград – 3220 ₽ / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха
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