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«Верево Сити»
Евпатория - в топе популярных направлений отдыха вдвоём в «бархатный» сезон
фото: Asad Photo Maldives

Евпатория — в топе популярных направлений отдыха вдвоём в «бархатный» сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:22 20.08.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно поехать вдвоём отдохнуть в сентябре и октябре в России.

Евпатория, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, Кисловодск, Саратов, Пряжа и Эльбрус — самые популярные направления романтического отдыха в «бархатный» сезон. По статистике, пары бронируют отдых в «бархатный» сезон от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Воронеже, «дороже» — в карельском городе Пряжа, — отмечают аналитики сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами, отдыхающими парами, в сентябре и октябре 2021 года.

Десять популярных направлений отдыха вдвоём в «бархатный» сезон:

  1. Евпатория — 2699 ₽ / 10 ночей *
  2. Сочи — 2619 ₽ / 10 ночей
  3. Санкт-Петербург — 3313 ₽ / 7 ночей
  4. Ростов-на-Дону — 2137 ₽ / 1 ночь
  5. Воронеж — 1600 ₽ / 1 гочь
  6. Москва — 3304 ₽ / 2 ночи
  7. Кисловодск — 2357 ₽ / 7 ночей
  8. Саратов — 1900 ₽ / 7 ночей
  9. Пряжа — 9000 ₽ / 7 ночей
  10. Эльбрус — 7257 ₽ / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Евпатория - в топе популярных направлений отдыха вдвоём в «бархатный» сезон

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