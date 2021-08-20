Евпатория — в топе популярных направлений отдыха вдвоём в «бархатный» сезон

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно поехать вдвоём отдохнуть в сентябре и октябре в России.

Евпатория, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, Кисловодск, Саратов, Пряжа и Эльбрус — самые популярные направления романтического отдыха в «бархатный» сезон. По статистике, пары бронируют отдых в «бархатный» сезон от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Воронеже, «дороже» — в карельском городе Пряжа, — отмечают аналитики сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами, отдыхающими парами, в сентябре и октябре 2021 года.

Десять популярных направлений отдыха вдвоём в «бархатный» сезон:

Евпатория — 2699 ₽ / 10 ночей * Сочи — 2619 ₽ / 10 ночей Санкт-Петербург — 3313 ₽ / 7 ночей Ростов-на-Дону — 2137 ₽ / 1 ночь Воронеж — 1600 ₽ / 1 гочь Москва — 3304 ₽ / 2 ночи Кисловодск — 2357 ₽ / 7 ночей Саратов — 1900 ₽ / 7 ночей Пряжа — 9000 ₽ / 7 ночей Эльбрус — 7257 ₽ / 7 ночей *Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха