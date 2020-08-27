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Евпаторийский центр культуры и досуга "отправили" на реконструкцию

Евпаторийский центр культуры и досуга «отправили» на реконструкцию

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:57 27.08.2020

Изначально в Евпаторийском центре культуры и досуга планировалось сделать капитальный ремонт здания и зрительного зала. В результате проведения демонтажных работ было установлено, что в здании необходимо проводить реконструкцию, а не капитальный ремонт.

В настоящее время строительство приостановлено. Другая подрядная организация ознакомилась с объёмом работ и в течение месяца даст своё техническое заключение о возможности провести реконструкцию здания. Далее будет разработана проектно-сметная документация и определен источник финансирования. Нам очень важно провести здесь качественные работы, чтобы обеспечить центр помещением на долгие годы, — цитирует  Отдел по связям с общественностью и СМИ главу администрации Евпатории Романа Тихончука. 

В Евпаторийском центр культуры и досуга созданы лучшие творческие коллективы города: Театр на ходулях, шоу-балет на ходулях «А-7», театр живой скульптуры, театр огня «Вольфрам», ансамбли «Город детства», «Евпатория», «Фидан», «Элефтерия», хор ветеранов «Память сердца», вокальная группа «Zonnenstrahl», хор «Родные напевы», изостудия «Радуга», фотоклуб «Надежда» и камерный оркестр. Каждое мероприятие – от творческих вечеров в скверах до празднования Нового года – не обходится без участия артистов центра. Большинство коллективов неоднократно удостаивались наивысших наград и званий Республики Крым и Российской Федерации.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

Евпаторийский центр культуры и досуга "отправили" на реконструкцию

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