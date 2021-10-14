Евпаторийский городской суд вынес приговор гостю города — пытался расплатиться фальшивками

Житель города Барнаула осужден Евпаторийским городским судом Республики Крым за хранение, перевозку с целью сбыта и сбыт поддельных денег. Виновный приговорен к наказанию условно в виде трех лет лишения свободы.

Как установлено судом, в августе этого года 27-летний барнаулец, временно находясь в Евпатории, в сети «Интернет» заказал и совершил покупку трех поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей. После изъятия незаконной покупки из тайника, обладатель фальшивых банкнот решил проверить их в действии: первая пятитысячная купюра пошла в ход для оплаты кепки, вторая – лотка малины. Третьей поддельной купюрой молодой человек не смог рассчитаться, поскольку она вызвала сомнение у женщины-продавца и та отказалась принимать её в обмен на товар. После данных событий сотрудники полиции в этот же день изъяли оставшуюся у злоумышленника поддельную 5-тысячную банкноту в ходе личного досмотра, а он сам стал фигурантом уголовного дела, — отмечают в пресс-службе Евпаторийского городского суда.

Действия россиянина подпадают под преступление, предусмотренное ч.1 ст.186 УК РФ.

В судебном заседании барнаулец свою вину признал в полном объеме.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы суд счёл условным, установив трехгодичный испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.