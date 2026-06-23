Евпатория частично осталась без воды. Причина: перебои со светом

Во вторник в Евпатории из-за отключения электроэнергии были обесточены объекты водоснабжения. Для жителей организуют подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в «Воде Крыма». Там уточнили, что насосное оборудование станции 2-го подъема напрямую зависит от подачи стабильного напряжения в сети, что сейчас затруднительно.

Подвоз воды будет обеспечен водовозкой на социальные объекты, точечно по заявкам в диспетчерскую, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром во вторник в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. По информации предприятия «Крымэнерго», в связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Евпатория, а также еще трех городов и четырех районов Крыма.

В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании «Крымэнерго».

источник: РИА Новости Крым

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