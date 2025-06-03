В Симферополе вводят в работу детскую музыкальную школу №2 - после капремонта

Узнайте больше: В Симферополе вводят в работу детскую музыкальную школу №2 - после капремонта

Евпатория: десять дней осталось до конца голосования за объекты благоустройства

Евпатория: десять дней осталось до конца голосования за объекты благоустройства

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