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Евпатория: десять дней осталось до конца голосования за объекты благоустройства

Евпатория: десять дней осталось до конца голосования за объекты благоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:37 03.06.2025

Десять дней осталось до завершения рейтингового онлайн-голосования за объекты благоустройства. Жители Евпатории могут выбрать, какие общественные территории приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году.

На сегодняшний день свой выбор сделали более 20 тысяч человек. В этом году евпаторийцы выбирают один из трех объектов: улицу 2-й Гвардейской Армии, проспект Ленина, детский парк Мойнакский, расположенный на улице Полупанова.

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Голосование продлится до 12 июня. Принять участие в голосовании сможет каждый житель региона старше 14 лет. Поддержать общественное пространство можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Также помощь в процессе голосования оказывают волонтеры, которые ежедневно с 16.00 до 18.00 работают на набережной им. В. Терешковой.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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