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Евпатория: готовность школы на 480 учеников в микрорайоне Исмаил-бей составляет 50%

Евпатория: готовность школы на 480 учеников в микрорайоне Исмаил-бей составляет 50%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:58 19.12.2023

В настоящее время специалисты, которые выполняют работы по строительству школы  в микрорайоне Исмаил-бей, выполняют облицовку стен и пола плиткой, малярные и электромонтажные работы, монтаж слаботочных систем и благоустройство территории.

Ввод новой школы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.

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Напомним, строительство объекта реализуется в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость строительно-монтажных работ и оборудование учреждения составляет порядка 885 млн рублей.

Евпатория: готовность школы на 480 учеников в микрорайоне Исмаил-бей составляет 50%

источник: по материалам Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

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