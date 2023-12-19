Евпатория: готовность школы на 480 учеников в микрорайоне Исмаил-бей составляет 50%

В настоящее время специалисты, которые выполняют работы по строительству школы в микрорайоне Исмаил-бей, выполняют облицовку стен и пола плиткой, малярные и электромонтажные работы, монтаж слаботочных систем и благоустройство территории.

Ввод новой школы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.

Напомним, строительство объекта реализуется в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость строительно-монтажных работ и оборудование учреждения составляет порядка 885 млн рублей.

источник: по материалам Министерства строительства и архитектуры Республики Крым