Евпатория: график движения трамваев в праздничные дни

В Евпатории в новогодние праздники изменится режим работы городского электротранспорта.

Так, 31 декабря трамваи, курсирующие по маршрутам №1 и 3, будут ходить с 6.00 до 22.00. При этом отправление последнего вагона от остановки «ул. Симферопольская» в сторону «Спутник-2» будет осуществляться в 20.37, а от остановки «Спутник-2» в сторону «ул. Симферопольская» – в 20.37.

В первый день нового года трамвайное движение начнется с 7.00, а завершится в 21.30.

источник: пресс-служба администрации Евпатории