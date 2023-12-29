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Евпатория: график движения трамваев в праздничные дни
фото: ВК, пресс-служба администрации Евпатории

Евпатория: график движения трамваев в праздничные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 12:59 29.12.2023

В Евпатории в новогодние праздники изменится режим работы городского электротранспорта.

Так, 31 декабря трамваи, курсирующие по маршрутам №1 и 3, будут ходить с 6.00 до 22.00. При этом отправление последнего вагона от остановки «ул. Симферопольская» в сторону «Спутник-2» будет осуществляться в 20.37, а от остановки «Спутник-2» в сторону «ул. Симферопольская» – в 20.37.

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В первый день нового года трамвайное движение начнется с 7.00, а завершится в 21.30.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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