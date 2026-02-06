Евпатория и Алушта — в топе экономных направлений для отдыха в феврале
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
14:48 06.02.2026
Крым туристический 2026-02-06
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые экономные направления для отдыха в феврале. На первом месте Туапсе в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи отдыха 2132 рубля, на втором Ейск, а на третьем — Железноводск (2162 р. и 2173 р. соответственно).
Самые экономные направления для отдыха в феврале:
- Туапсе, Краснодарский край ― 2132 р. / 4 ночи*
- Ейск, Краснодарский край ― 2162 р. / 5 ночей
- Железноводск, Ставропольский край ― 2173 р. / 9 ночей
- Анапа, Краснодарский край ― 2440 р. / 6 ночей
- Мостовской, Краснодарский край ― 2625 р. / 2 ночи
- Евпатория, Крым ― 2781 р. / 5 ночей
- Джубга, Краснодарский край ― 2800 р. / 2 ночи
- Владивосток, Приморский край ― 2875 р. / 3 ночи
- Алушта, Крым ― 2946 р. / 4 ночи
- Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3007 р. / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
источник: пресс-служба ТВИЛ
С тегами: Крым туристический