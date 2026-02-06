Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Евпатория и Алушта — в топе экономных направлений для отдыха в феврале
Новости Республики
Евпатория и Алушта - в топе экономных направлений для отдыха в феврале

Евпатория и Алушта — в топе экономных направлений для отдыха в феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:48 06.02.2026

Февраль — не самый популярный месяц для отдыха.  Однако, что делать, если хочется отдыхать, при этом — в экономном режиме? Конечно же — искать направления, где это возможно.  И таких направлений в феврале достаточно — только выбирайте.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые экономные направления для отдыха  в феврале. На первом месте Туапсе в Краснодарском крае, где средняя стоимость ночи отдыха 2132 рубля, на втором Ейск, а на третьем — Железноводск  (2162 р. и 2173 р. соответственно).

Самые экономные направления для отдыха в  феврале:

Узнайте больше:  Налоговая служба Севастополя: с 2026 года семьи с детьми смогут получить больше налоговых льгот
  1. Туапсе, Краснодарский край ― 2132 р. / 4 ночи*
  2. Ейск, Краснодарский край ― 2162 р. / 5 ночей
  3. Железноводск, Ставропольский край ― 2173 р. / 9 ночей
  4. Анапа, Краснодарский край ― 2440 р. / 6 ночей
  5. Мостовской, Краснодарский край ― 2625 р. / 2 ночи
  6. Евпатория, Крым ― 2781 р. / 5 ночей
  7. Джубга, Краснодарский край ― 2800 р. / 2 ночи
  8. Владивосток, Приморский край ― 2875 р. / 3 ночи
  9. Алушта, Крым ― 2946 р. / 4 ночи
  10. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3007 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.