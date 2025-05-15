Евпатория и Феодосия — в топе популярных направлений для длительного отдыха в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для длительного отдыха в мае 2025 года, опираясь на данные бронирований. На первом месте Голубицкая в Краснодарском, где средняя продолжительность отдыха в мае — 10 ночей. Второе место разделили Пионерский в Калининградской области и кубанский курорт Ейск, собравшие по 8 ночей. На третьем месте Евпатория в Крыму, где проводят в среднем 7 ночей.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический