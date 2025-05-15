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Евпатория и Феодосия - в топе популярных направлений для длительного отдыха в мае
иллюстрация: pikist.com

Евпатория и Феодосия — в топе популярных направлений для длительного отдыха в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:56 15.05.2025

Май — время, когда хочется наслаждаться отдыхом, дышать весной полной грудью.  И — чем дольше, тем лучше. Кто-то выбирает горы, кто-то море, другие — речные перекаты или лесные просторы. Где же в мае отдыхают дольше всего?

Десять самых популярных направлений для длительного  отдыха  в мае:

  1. Голубицкая, Краснодарский край ― 2894 р. / 10 ночей*
  2. Пионерский, Калининградская область ― 3808 р. / 8 ночей
  3.  Ейск, Краснодарский край ― 3697 р. / 8 ночей
  4. Евпатория, Крым ― 2792 р. / 7 ночей
  5. Железноводск, Ставропольский край ― 3418 р. / 7 ночей
  6. Кучугуры, Краснодарский край ―1803 р. / 7 ночей
  7. Сочи, Краснодарский край ― 3887 р. / 6 ночей
  8. Феодосия, Крым ― 2397 р. / 6 ночей
  9. Светлогорск, Калининградская область ― 4218 р. / 6 ночей
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 3673 р. / 6 ночей
Узнайте больше:  Начался прием заявок на Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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