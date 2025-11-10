Евпатория и Феодосия — в топе популярных направлений для длительного отдыха в ноябре

Несмотря на достаточно теплый ноябрь далеко не все стремятся к длительным поездкам в этот месяц. Если и остались отпускные дни, которые необходимо «отгулять» перед новым годом, многие хотят сохранить их для декабря, чтобы продлить новогодние каникулы. Однако любители поздней осени тоже существуют — межсезонье это один из лучших периодов, например, для санаторно-курортного лечения. Или для экскурсионного отдыха, с его сложными маршрутами, требующими времени. Какие же самые популярные направления для длительного отдыха в ноябре?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для длительного отдыха в ноябре 2025 года. На первом месте Всеволожск в Ленинградской области, где средняя продолжительность отдыха в ноябре — 10 ночей. Второе место занял Ижевск в Удмуртии, а третье — Пионерский в Калининградской области (9 и 8 ночей соответственно).

Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре: