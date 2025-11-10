Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Евпатория и Феодосия — в топе популярных направлений для длительного отдыха в ноябре
Новости Республики
Евпатория и Феодосия - в топе популярных направлений для длительного отдыха в ноябре
фото: stocksnap.io

Евпатория и Феодосия — в топе популярных направлений для длительного отдыха в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:33 10.11.2025

Несмотря на достаточно теплый ноябрь далеко не все стремятся к длительным поездкам в этот месяц.  Если и остались отпускные дни, которые необходимо «отгулять» перед новым годом, многие хотят сохранить их для декабря, чтобы продлить новогодние каникулы.  Однако любители поздней осени тоже существуют — межсезонье это один из лучших периодов, например, для санаторно-курортного лечения.  Или для экскурсионного отдыха, с его сложными маршрутами, требующими времени. Какие же самые популярные направления для длительного отдыха в ноябре?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для  длительного отдыха в ноябре 2025 года.   На первом месте Всеволожск в Ленинградской области, где средняя продолжительность отдыха в ноябре — 10 ночей.  Второе место занял Ижевск в Удмуртии, а третье — Пионерский в Калининградской области (9 и 8 ночей соответственно).

Узнайте больше:  Ялта - в топе популярных направления для отдыха с детьми в ноябре

Десять самых популярных направлений для длительного  отдыха  в ноябре:

  1. Всеволожск, Ленинградская область ― 5500 р. / 10 ночей*
  2. Ижевск, Удмуртия ― 1833 р. / 9 ночей
  3. Пионерский, Калининградская область ― 2487 р. / 8 ночей
  4. Евпатория, Крым ― 1611 р. / 7 ночей
  5. Джубга, Краснодарский край ― 3185 р. / 7 ночей
  6. Кисловодск, Ставропольский край ― 3643 р. / 6 ночей
  7. Пятигорск, Ставропольский край ― 3659 р. / 6 ночей
  8. Железноводск, Ставропольский край ― 3692 р. / 6 ночей
  9. Ессентуки, Ставропольский край ― 2692 р. / 6 ночей
  10. Феодосия, Крым ― 2745 р. / 6 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x