Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Евпатория и Севастополь — в десятке экологически чистых городов для осеннего отдыха
Новости Республики
Евпатория и Севастополь - в десятке экологически чистых городов для осеннего отдыха
иллюстрация: pikist.com

Евпатория и Севастополь — в десятке экологически чистых городов для осеннего отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:22 26.09.2025

25 сентября отмечался Всемирный день легких, а 26 сентября — Всемирный день здоровья окружающей среды. Эти две даты взаимосвязаны — здоровые легкие возможны только если человек обитает в здоровой окружающей среде. Даже если эта среда — городская В нашей стране есть достаточно городов, где воздух «чист и свеж, как поцелуй ребенка».  Где нет скопления промышленных объектов, выхлопных газов от транспорта, где заботятся о чистоте воздуха, воды и земли. Осенью особенно хорошо отдыхать в таких городах — климат там тоже целителен, перегревания больше не опасны и можно подольше гулять на свежем воздухе. Что же это за города?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил популярные направления с самым чистым воздухом для отдыха осенью 2025 года. При составлении списка мы опирались на данные разнообразных открытых российских экологических рейтингов, а также на  «индекс популярности» самых востребованных направлений ТВИЛ.  В результате первое место среди популярных городских направлений  с самой чистой окружающей средой свежим воздухом получил Геленджик,  второе —  Евпатория, а третье — Кисловодск.

Десять  экологически чистых городов для отдыха в осенью:

  1. Геленджик, Краснодарский край ― 4783 р. / 7 ночей*
  2. Евпатория, Крым ― 3420 р. / 9 ночей
  3. Кисловодск, Ставропольский край ― 4452 р. / 7 ночей
  4. Севастополь, Крым ― 4022 р. / 6 ночей
  5. Пятигорск, Ставропольский край ― 3472 р. / 6 ночей
  6. Ессентуки, Ставропольский край ― 3092 р. / 8 ночей
  7. Железноводск, Ставропольский край ― 3048 р. / 8 ночей
  8. Петрозаводск, Карелия ― 3827 р. / 5 ночей
  9. Сортавала, Карелия ― 6552 р. / 5 ночей
  10. Кострома,  Костромская область ― 3623 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x