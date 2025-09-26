Евпатория и Севастополь — в десятке экологически чистых городов для осеннего отдыха

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил популярные направления с самым чистым воздухом для отдыха осенью 2025 года. При составлении списка мы опирались на данные разнообразных открытых российских экологических рейтингов, а также на «индекс популярности» самых востребованных направлений ТВИЛ. В результате первое место среди популярных городских направлений с самой чистой окружающей средой свежим воздухом получил Геленджик, второе — Евпатория, а третье — Кисловодск.

Десять экологически чистых городов для отдыха в осенью: