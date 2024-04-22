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«Евпатория» из помогает спасать жизни на передовой
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

«Евпатория» из Крыма помогает спасать жизни на передовой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:06 22.04.2024

Крымчанка с позывным «Евпатория» пошла добровольцем на СВО и помогает спасать жизни ребят санитаром в медроте. Сегодня жители Крыма собирают гуманитарный груз для её поздравления на Донбассе в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Заслуженную пенсию в только что построенном доме и посиделки с маленьким внуком «Евпатория» заменила на круглосуточное спасение бойцов на самых горячих позициях на Донбассе. В военкомате женщину на фронт не пустили, но она сама собрала чемоданы, прошла курсы медпомощи, поехала на Донбасс и стала санитаром в медроте. Все это после судьбоносного сна, в котором уже умершая бабушка спела как в детстве «Журавлей».

Раз в месяц выезжаю на сверку в медгоспиталь. Встречаю ребят, которых мы спасли. Всегда стараемся поговорить, угостить их, поддержать. Когда ребята уже восстанавливаются в госпиталях видят меня, сразу улыбаются, бегут и от души говорят: «О, Евпатория!, — делится крымчанка.

Самые страшные моменты – ранения после атак камикадзе-дронами от врага. Но и в таких случае делают всё, чтобы спасти ребят. Сегодня Народный фронт собирает необходимый гуманитарный груз для защиты медиков и помощи раненным ребятам в её подразделении.

Узнайте больше:  В Ялте - Донорская акция «Сдай кровь, спаси жизнь». Присоединяйтесь!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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