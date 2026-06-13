Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Евпатория: нелюди завязали её в пакет и бросили умирать под солнцем — чудом выжившая Лиса ищет дом
Новости Республики
Завязали в пакете и бросили под палящим солнцем: собака Лиса выжила чудом, но теперь ищет домфото
Фото: Комсомольская правда Крым

Евпатория: нелюди завязали её в пакет и бросили умирать под солнцем — чудом выжившая Лиса ищет дом

Опубликовал: news-parser в Актуально 19:44 13.06.2026

В приюте для животных «От сердца к сердцу» города Евпатории ищут хозяев для шустрой Лисы. Она попала в приют 12 мая 2025: изверги завязали ее в полиэтиленовый пакет и оставили умирать под палящим солнцем.

К счастью, ее вовремя заметили неравнодушные люди. В приюте сумели Лису спасти. Но раны, которые не видны глазу, остались.

Пережить такое прошлое было очень трудно, и молодая собака заново учится доверять людям, — рассказали КП-Крым в приюте «От сердца к сердцу».

Лиса здорова. Стерилизована, привита, к поводку приучена. Но главное, что ей нужно, — это дом. Свой человек. Терпеливый, добрый, готовый дать время и тепло.

Лиса заслужила право быть любимой. Звоните +7 (978) 122-02-03 и приходите знакомиться!

источник: Комсомольская правда Крым

Просмотры: 7

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.