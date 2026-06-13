Евпатория: нелюди завязали её в пакет и бросили умирать под солнцем — чудом выжившая Лиса ищет дом

В приюте для животных «От сердца к сердцу» города Евпатории ищут хозяев для шустрой Лисы. Она попала в приют 12 мая 2025: изверги завязали ее в полиэтиленовый пакет и оставили умирать под палящим солнцем.

К счастью, ее вовремя заметили неравнодушные люди. В приюте сумели Лису спасти. Но раны, которые не видны глазу, остались.

Пережить такое прошлое было очень трудно, и молодая собака заново учится доверять людям, — рассказали КП-Крым в приюте «От сердца к сердцу».

Лиса здорова. Стерилизована, привита, к поводку приучена. Но главное, что ей нужно, — это дом. Свой человек. Терпеливый, добрый, готовый дать время и тепло.

Лиса заслужила право быть любимой. Звоните +7 (978) 122-02-03 и приходите знакомиться!

источник: Комсомольская правда Крым

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