Евпатория принимает детский фестиваль танца «МедиаКрым»

В Евпатории готовятся встречать участников детского фестиваля танца «МедиаКрым». Первая «проба сил» состоялась в мае. Фестиваль собрал 450 участников, прошел на одном дыхании. Опыт — успешный! Совсем скоро — очередной фестиваль. Известно, что более тысячи участников со всего полуострова примут в нем участие. Юные таланты продемонстрируют креативные танцевальные номера, пройдут обучение у известных блогеров. Впервые в мероприятии примут участие художественные коллективы из других регионов страны, а также ребята с ограниченными физическими возможностями.

И, хотя выступление всех финалистов, как и в прошлый раз, объединяет одна общая тема «Я люблю Крым», это совершенно иной, более широкий формат. Мы не просто проводим мастер классы, учим как вести социальные сети, но поддерживаем тех, кто талантлив, готов продвигать отечественные бренды и новые смыслы. Именно об этом говорил, заявляя о новом национальном проекте «Молодежь и дети», наш президент Владимир Путин, — поделилась информацией организатор фестиваля и руководитель Медиашколы Александра Хадж (Молдавчук).

Оценивать творчество ребят будет компетентное жюри, в составе которого известные люди, в том числе и с материка. Своим выступлением гостей порадует Крымский камерный оркестр «Новая Гармония» под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Крым Дениса Карлова».

Фестиваль пройдет в субботу, 28 сентября, в киноконцертном зале центра спорта «Эволюция» в пгт Заозерном.

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