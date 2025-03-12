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Евпатория - в топе популярных направлений для длительного отдыха в марте
иллюстрация: pxhere.com

Евпатория — в топе популярных направлений для длительного отдыха в марте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:43 12.03.2025

Когда весна приходит рано, хочется наслаждаться ей как можно дольше. Однако рост цен на билеты и проживание, а также ограниченность отпуска не всегда делают это желание осуществимым. Так что направления, где отдыхают дольше, чем в других — это, как правило, красивые и интересные места с достаточно бюджетными ценами. Да, такие бывают.
  1. Зеленогорск, Ленинградская область ― 2500 р. / 13 ночей*
  2. Евпатория, Крым ― 1862 р. / 9 ночей
  3.  Джемете, Краснодарский край ― 2391 р. / 8 ночей
  4. Ессентуки, Ставропольский край ― 2828 р. / 7 ночей
  5. Дербент, Дагестан ― 2550 р. / 7 ночей
  6. Барнаул, Алтайский край ― 1718 р. / 7 ночей
  7. Кабардинка, Краснодарский край ― 1774 р. / 7 ночей
  8. Адлер, Краснодарский край ― 3936 р. / 7 ночей
  9. Кисловодск, Ставропольский край ― 4469 р. / 6 ночей
  10. Железноводск, Ставропольский край ― 2893 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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