Евпатория — в топе популярных направлений для длительного отдыха в марте

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для длительного отдыха в марте 2025 года, опираясь на данные бронирований. На первом месте Зеленогорск в Ленинградской области, где средняя продолжительность отдыха в марте — 13 ночей. На втором месте Евпатория в Крыму, а на третьем — поселок Джемете, один из районов города Анапа (9 и 8 ночей соответственно).

Десять самых популярных направлений для длительного отдыха в марте: