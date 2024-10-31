Евпаторийская станция скорой медицинской помощи отмечает столетний юбилей

Евпаторийская станция скорой медицинской помощи ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» отмечает 100 лет со дня основания.

Первое упоминание о наличии такой важной и необходимой службы встречается в автобиографии Почетного гражданина Евпатории Ивана Васильевича Буслаева, который, окончив Одесский медицинский факультет, работал в пункте скорой помощи Земской больницы в 1924 году.

Развитие службы «скорой» непрерывно связано с Земской больницей (с 1926 года – Советская больница, а ныне – Евпаторийская городская больница). История не сохранила имена специалистов, которые трудились в предвоенные годы. Служба восстановила свою деятельность в послевоенные годы, в городе восстановлены лечебные учреждения, санаторно-курортный комплекс. Евпатория получила статус детского курорта. В связи с ростом численности населения росло и количество бригад скорой медицинской помощи. Летом, в периоды пиковой нагрузки, выезжало 9-10 бригад «скорой».

В 50-х годах прошлого столетия служба «скорой» интенсивно развивалась, создавались первые специализированные бригады, в частности кардиологическая и педиатрическая. С 1974 года станция скорой медицинской помощи разместилась на территории Городской поликлиники. В этот период осуществляли выезд 6 бригад скорой медицинской помощи, а с развитием поселков Мирный и Новоозерное количество бригад увеличилось до 8. В 90-е годы количество бригад снизилось до 6 круглосуточных, но основной коллектив врачей и фельдшеров удалось сохранить.

К 2000 году количество бригад скорой помощи возросло до 9, автомобили были оборудованы радиостанциями, дефибрилляторами, фельдшерскими и врачебными укладками, однако состояние автопарка оставалось плачевным. В 2013 году Станция скорой медицинской помощи была выведена из подчинения городского отдела здравоохранения и вошла в структуру формируемого Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. В состав Евпаторийской станции включены подстанции скорой медицинской помощи г. Саки и пгт Черноморское.

В 2014 году, с принятием Республики Крым в состав Российской Федерации, служба скорой медицинской помощи в целом и, в частности, Евпаторийская станция скорой медицинской помощи, получила возможность интенсивного развития. За десятилетие полностью обновлен автопарк, открылись новые пункты постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи в населенных пунктах Сакского и Черноморского районов.

В 2024 году коллектив отметил новоселье: введено в эксплуатацию новое здание Евпаторийской станции скорой медицинской помощи. В новом двухэтажном помещении созданы современные условия труда для сотрудников скорой медицинской помощи.

С 2005 года Евпаторийской станцией скорой медицинской помощи руководит Виталий Мазин. Крепкий и слаженный коллектив станции оказывает квалифицированную медицинскую помощь населению.

Министерство здравоохранения Республики Крым поздравляет сотрудников Евпаторийской станции скорой медицинской помощи с юбилеем создания службы! Благодарим за ежедневный труд и желаем дальнейших успехов в вашем благородном деле, крепкого здоровья, уверенности в своих силах, побед и радости в жизни!

Текст и фото: пресс-служба минздрава РК.

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