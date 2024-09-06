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В Красногвардейской центральной районной больнице продолжается капремонт стационара

В Красногвардейской центральной районной больнице продолжается капремонт стационара

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 14:09 06.09.2024

В Красногвардейской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт главного корпуса стационарно-лечебного комплекса, который находится в селе Восход. Здание включает три этажа и цокольный этаж.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 69%. На данный момент выполнен ремонт третьего этажа, завершается ремонт второго этажа (готовность составляет 89%). Ведутся демонтажные работы на цокольном этаже. Также проводится монтаж фасада, потолков, электрики и вентиляции, — сообщили в республиканском минздраве.

В Красногвардейской центральной районной больнице продолжается капремонт стационара

Ремонт проводится поэтапно, не приостанавливая процесс оказания медицинской помощи. В отремонтированных помещениях базируются отделения травматологии, терапии, хирургии и реанимации. Отделение неврологии, которое ранее также располагалось в этом корпусе, временно переведено в здание Октябрьской районной больницы.

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После ремонта в главном стационарном комплексе Красногвардейской ЦРБ будут созданы современные и комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала. Завершить работы в полном объеме планируется в 2025 году.

В Красногвардейской центральной районной больнице продолжается капремонт стационара

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