Евпаторийские фонтаны начали готовить к летнему сезону

Специалисты начали расконсервировать евпаторийские фонтаны. Их готовят к летнему курортному сезону. Процесс расконсервации включает в себя несколько этапов: разбор зимних конструкций, промывка, обработка реагентами, прочистка труб и ремонт чаш.
Если погода не внесет свои коррективы, планируем запуск по такому графику:
- 24.04 – сквер им. Ленина;
- 25.04 – сквер Памяти героев Чернобыля;
- 26.04 – ЗАГС;
- 27.04 – сквер им. Гоголя;
- 29.04 – сквер имени Н.А. Мамуны;
- 30.04 – им. Фрунзе;
- 03.05 – «Солнце», аллея фонтанов;
- 04.05 – «Лабиринт», аллея фонтанов;
- 06.05–- набережная им. Горького;
- 07.05 – пгт Новоозерное.
Также напоминаем, что в апреле фонтан на набережной им. В.Терешковой работает в смешанном режиме. Вечерняя светомузыкальная программа включает в себя работу фонтана, подсветку, музыкальное сопровождение, а также трансляцию видеоэлементов, с которыми можно ознакомиться с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни с 19.00 до 21.00 до 30 апреля.
В мае будет осуществлен переход на летний режим работы.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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