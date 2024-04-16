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Евпаторийские фонтаны начали готовить к летнему сезону
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Евпаторийские фонтаны начали готовить к летнему сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 16:45 16.04.2024

Специалисты начали расконсервировать евпаторийские фонтаны. Их готовят к летнему курортному сезону. Процесс расконсервации включает в себя несколько этапов: разбор зимних конструкций, промывка, обработка реагентами, прочистка труб и ремонт чаш.

Если погода не внесет свои коррективы, планируем запуск по такому графику:

  • 24.04 – сквер им. Ленина;
  • 25.04 – сквер Памяти героев Чернобыля;
  • 26.04 – ЗАГС;
  • 27.04 – сквер им. Гоголя;
  • 29.04 – сквер имени Н.А. Мамуны;
  • 30.04 – им. Фрунзе;
  • 03.05 – «Солнце», аллея фонтанов;
  • 04.05 – «Лабиринт», аллея фонтанов;
  • 06.05–- набережная им. Горького;
  • 07.05 – пгт Новоозерное.
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Также напоминаем, что в апреле фонтан на набережной им. В.Терешковой работает в смешанном режиме. Вечерняя светомузыкальная программа включает в себя работу фонтана, подсветку, музыкальное сопровождение, а также трансляцию видеоэлементов, с которыми можно ознакомиться с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни с 19.00 до 21.00 до 30 апреля.

В мае будет осуществлен переход на летний режим работы.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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