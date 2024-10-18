Евпаторийские коммунальщики готовятся к работе зимой

В Евпатории коммунальщики завершают подготовку к работе в зимний период. Для обработки дорог и тротуаров сотрудники МБУ «Порядок» заготовят 1150 тонн песко-соляной смеси. При этом 750 тонн составляет остаток с прошлого года, еще 400 тонн в скором времени поступят на склад предприятия.
Также проводятся мероприятия по подготовке и переоснащению спецтехники для осенне-зимнего периода эксплуатации. В случае необходимости будет задействовано 6 комбинированных дорожных машин, которые осуществляют посыпку улиц города песко-соляной смесью, и 2 погрузчика для ее загрузки.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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