Евпаторийские трамваи будут работать в другом режиме
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Евпаторийские трамваи будут работать в другом режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 12:51 29.08.2025

МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» сообщает об изменении режима работы трамваев с 1 сентября 2025 года на маршрутах:

  • № 1 «ул. Симферопольская — Спутник-2» с 6:00 до 23:00
  • № 3 «Гостиница «Украина» — Железнодорожный вокзал» с 6:00 до 23:00

При этом отправление последнего вагона по маршруту № 1 от остановки «ул. Симферопольская» в сторону «Спутник-2» будет осуществляться в 21:40, а от остановки «Спутник-2» в сторону «ул. Симферопольская» в 21:40.

источник: МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого»

Просмотры: 4

