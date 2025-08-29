Евпаторийские трамваи будут работать в другом режиме

МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» сообщает об изменении режима работы трамваев с 1 сентября 2025 года на маршрутах:

№ 1 «ул. Симферопольская — Спутник-2» с 6:00 до 23:00

№ 3 «Гостиница «Украина» — Железнодорожный вокзал» с 6:00 до 23:00

При этом отправление последнего вагона по маршруту № 1 от остановки «ул. Симферопольская» в сторону «Спутник-2» будет осуществляться в 21:40, а от остановки «Спутник-2» в сторону «ул. Симферопольская» в 21:40.

источник: МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого»