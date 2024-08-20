Евпаторийские здравницы заполнены на 76,8%

Заполняемость средств коллективного размещения Евпатории на середину августа составляет 76,8%. Об этом сообщил глава администрации Александр Юрьев на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, на данный момент в городе функционирует 110 средств размещения, в которых отдыхает и оздоравливается почти 20 тысяч человек. Всего с начала года Евпаторию посетило более 220 тысяч организованных туристов, в их числе более 100 тысяч детей. При этом заполняемость гостиниц, санаториев и пансионатов с начала года на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.