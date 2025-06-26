Евпаторийский фестиваль «Музыка Победы» продлили на лето

Фестиваль «Музыка Победы» посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фестиваль планировалось завершить к юбилею Победы, 9 Мая, но он набрал такую популярность среди евпаторийцев и гостей нашего города, что дату завершения фестиваля постоянно переносили. И вот сейчас пришла радостная весть: фестиваль духовой музыки вновь продлен, – сообщили в Евпаторийском центре культуры и досуга.
Выступления проходят на набережной им. В. Терешковой по средам и субботам в 18.00, в июле послушать любимые мелодии в исполнении духового оркестра под управлением Дениса Мирошниченко можно будет в 19.00.
Напомним, фестиваль стартовал 12 апреля. Его программа включает песни и инструментальные композиции военно-патриотической тематики.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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