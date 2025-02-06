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Евпаторийский санаторий "Дружба" готовят к летнему сезону. Идёт ремонт
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Евпаторийский санаторий «Дружба» готовят к летнему сезону. Идёт ремонт

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:32 06.02.2025

В рамках подготовки объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым к летнему сезону депутат Государственного Совета Республики Крым Роман Тихончук посетил санаторий «Дружба» филиала Государственного унитарного предприятия РК «Солнечная Таврика». Целью визита стала оценка хода проводимого здесь ремонта.

Так, на данный момент в санатории активно ведутся ремонтные работы в корпусах, также параллельно проводится благоустройство прилегающей территории. Как отметил Роман Тихончук, это позволит здравнице обрести новый облик, соответствующий высоким стандартам отдыха и лечения.

Уже в ближайшее время санаторий откроет свои двери для гостей, готовых к оздоровлению и восстановлению сил в удивительном уголке нашего Крыма, — цитирует пресс-служба администрации Евпатории депутата.

По информации с официальной страницы депутата Государственного Совета Республики Крым Романа Тихончука в социальной сети «Вконтакте».

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