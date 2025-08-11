Прямо сейчас:
Евпаторийской школе №18 присвоили имя имени генерала Исмаила Булатова
источник иллюстрации: пресс-служба администрации Евпатории

Евпаторийской школе №18 присвоили имя имени генерала Исмаила Булатова

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:07 11.08.2025

Средней школе №18 присвоили имя генерала Исмаила Булатова. Данное решение было принято на внеочередной сессии Евпаторийского городского совета 8 августа.

24 апреля 2024 года трудовой коллектив школы на своем собрании принял решение в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне присоединиться к проекту Общероссийского народного фронта «Имя Героя – школе», в рамках которого образовательные учреждения по всей стране получают имена своих героев-земляков.

Проект «Имя героя – школе» реализуется в учебных заведениях нашей страны с 2014 года. Он нацелен на формирование у молодежи интереса к более глубокому изучению истории и культуры своего народа.

Школа №18 стала десятым учебным учреждением, которое было удостоено носить имя героя Великой Отечественной войны.

СПРАВКА. Исмаил Булатович Булатов (1902 – 1975) – советский крымскотатарский военачальник, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны, кавалер трех орденов Красного Знамени, ордена Кутузова II степени и ордена Богдана Хмельницкого II степени.

Узнайте больше:  Глава администрации Ялты нагрянула с рабочей поездкой в Форос. Встречалась с его жителями

Родился в Евпатории. Рано остался без отца и был вынужден обеспечивать мать и двоих младших братьев. Окончив школу политруков в 1924-1926 годах, был направлен в ряды Красной армии для прохождения военной службы.

Во время войны Булатов был неоднократно ранен. За боевые успехи дивизии и личную храбрость за проведение Ельянской операции в сентябре 1941 года был представлен к ордену Красного Знамени, а зимой 1942 года – к правительственной награде за освобождение городов Ефремов и Новосиль. В марте 1943 года Исмаилу Булатову было присвоено звание генерал-майора.

Участвовал в освобождении Одессы, в боях за Кенигсберг и во взятии Берлина.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

