Евпаторийской школе присвоили имя участника Великой Отечественной войны

В евпаторийской школе №7 прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению учебному заведению имени кавалера трех орденов Славы, Почетного гражданина Евпатории Ивана Мещерякова и открытию памятной доски знаменитому жителю нашего города.

В мероприятии приняли участие глава города Эммилия Леонова, Герой России, военный летчик-снайпер Юрий Ставицкий, военный комиссар Евпатории, председатель Совета ветеранов Евпатории Александр Елесеев, педагоги, школьники, а также родные участника Великой Отечественной войны.

Как отмечалось на мероприятии, школа присоединилась к проекту Общероссийского народного фронта «Имя Героя – школе», в рамках которого образовательные учреждения по всей стране получают имена своих героев-земляков. Ученики провели исследовательскую работу и выступили с предложением о присвоении учебному заведению имени Ивана Мещерякова, «пулеметного аса», как в свое время писали о нем военные корреспонденты. Учебное заведение стало в городе шестым, удостоившимся носить имя героя Великой Отечественной войны.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено дочери Ивана Мещерякова Елене Алексеевой и ее мужу Владимиру Алексееву.

СПРАВКА: Иван Мещеряков (1923-2005) родился в селе Чегелек Ак-Мечетского района Евпаторийского уезда, ныне село Кузнецкое Черноморского района. Принимал участие в обороне Крыма. В ноябре 1941 года попал в плен. В январе 1942 года благодаря проявленной смекалке и храбрости ему удалось бежать из фашистского лагеря под открытым небом «Картофельный городок», который находился тогда под Симферополем. Молодой солдат смог незамеченным добраться до своего села, где его более двух лет скрывали родные.

В апреле 1944‑го, после освобождения полуострова, Иван Мещеряков вернулся на фронт. С пулеметом «Максим» крымчанин дошел до Кенигсберга (ныне Калининград). За проявленный в боях с гитлеровцами героизм неоднократно был отмечен высокими наградами, в том числе орденом Славы всех трех степеней, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах».

Фото и материалы: отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.

С тегами: люди в Крыму