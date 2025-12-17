Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ФСБ Крыма | Евпаторийца арестовали за взятку — пытался дать сотруднику ФСБ 1,8 млн рублей
фото: © Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Опубликовал: КрымPRESS в ФСБ Крыма 12:47 17.12.2025

Жителя Евпатории арестовали по обвинению в даче взятки сотруднику республиканского управления ФСБ в особо крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Ранее силовики зафиксировали противоправные действия евпаторийца в сфере незаконной миграции, по которым в будущем должно быть принято процессуальное решение. Желая избежать уголовной ответственности, он, встретившись с оперативным сотрудником его служебном кабинете, передал ему взятку в размере 1,8 млн рублей. Его взяли с поличным.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с коллегами из республиканского управления ФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Евпатории. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), — говорится в сообщении.

Фигурант находится под стражей. Свою вину он признал. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 46-летий житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы.

источник: РИА Новости Крым 

