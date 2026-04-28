Евпаторийца осудили за дачу взятки 1,8 млн рублей сотруднику ФСБ

Житель Евпатории осужден на пять лет лишения свободы и оштрафован на 9 млн рублей за дачу взятки заместителю начальника отдела УФСБ за непроведение оперативно-разыскных мероприятий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Евпаторийского горсуда, где рассматривалось обвинение.

28 апреля Евпаторийским городским судом Республики Крым вынесен приговор в отношении местного жителя по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Он осужден на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, оштрафован на 9 млн рублей с конфискацией 1 800 000 рублей за дачу взятки заместителю начальника отдела в Евпатории УФСБ России по Республике Крым, — говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2025 года обвиняемый решил дать взятку в 1,8 млн рублей заместителю начальника отдела в Евпатории УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за непроведение дальнейших оперативно-разыскных мероприятий, направленных на документирование его противоправной деятельности и ненаправление полученных в отношении него результатов для возбуждения уголовного дела. В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий преступная деятельность обвиняемого была пересечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В судебном заседании обвиняемый признал вину полностью, раскаялся в содеянном.

источник: ТАСС

