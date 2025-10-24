Прямо сейчас:
Евпаторийцы получили земельные участки и ключи от квартиры
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:29 24.10.2025

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев вручил постановления на предоставление в собственность земельных участков 19 жителям города, относящимся к льготной категории граждан. В их числе 11 многодетных семей, 6 граждан, имеющих в собственности менее 10 квадратных метров жилья, 2 семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Кроме того, ключи от квартиры получила евпаторийка, имеющая право на внеочередное получение жилья.

Александр Юрьев поздравил горожан, получивших участки, с этим прекрасным событием;

Счастья, благополучия и взаимопонимания вашим семьям! Пусть каждый из вас построит на земельном участке дом своей мечты! – отметил глава администрации.

По материалам официальной страницы главы администрации Евпатории Александра Юрьева в социальной сети «Вконтакте»

Просмотры: 8

