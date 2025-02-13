Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Евпаторию готовят к курортному сезону
Новости Республики
Евпаторию готовят к курортному сезону
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Евпаторию готовят к курортному сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:50 13.02.2025

В Евпатории прошло выездное заседание Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму. Главной темой обсуждения стала подготовка к предстоящему курортному сезону.  В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, министр курортов Крыма Сергей Ганзий, глава Евпатории Галина Герасимова.

Согласно данным профильного министерства, бронирование объектов размещения в Крыму сохраняется на уровне предыдущего года и составляет 27% на майские выходные, а на летний период – в среднем 33%.

Республика Крым в штатном режиме готовится к высокому курортному сезону, справляясь со всеми вызовами, в том числе и информационными, – отметил Сергей Ганзий. – На постоянной основе проводится мониторинг состояния береговой полосы. Таким образом, делается все возможное для успешного проведения купального сезона в этом году.

По его словам, в летний сезон планируют работать более 1100 объектов размещения. Сейчас они ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал.

Узнайте больше:  Ялта - десятая среди популярных направлений для отдыха компаниями в феврале

Министр также отметил, что в ближайшее время будет утвержден План мероприятий по подготовке и проведению в Крыму курортного сезона 2025 года, в котором задействованы все ведомства, службы, муниципальные образования, выработана единая стратегия проведения сезона.

По материалам официальной страницы Сергея Ганзия «Вконтакте» и пресс-службы Государственного Совета Крыма

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x