Евпаторию готовят к курортному сезону

В Евпатории прошло выездное заседание Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму. Главной темой обсуждения стала подготовка к предстоящему курортному сезону. В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, министр курортов Крыма Сергей Ганзий, глава Евпатории Галина Герасимова.
Согласно данным профильного министерства, бронирование объектов размещения в Крыму сохраняется на уровне предыдущего года и составляет 27% на майские выходные, а на летний период – в среднем 33%.
Республика Крым в штатном режиме готовится к высокому курортному сезону, справляясь со всеми вызовами, в том числе и информационными, – отметил Сергей Ганзий. – На постоянной основе проводится мониторинг состояния береговой полосы. Таким образом, делается все возможное для успешного проведения купального сезона в этом году.
По его словам, в летний сезон планируют работать более 1100 объектов размещения. Сейчас они ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал.
Министр также отметил, что в ближайшее время будет утвержден План мероприятий по подготовке и проведению в Крыму курортного сезона 2025 года, в котором задействованы все ведомства, службы, муниципальные образования, выработана единая стратегия проведения сезона.
По материалам официальной страницы Сергея Ганзия «Вконтакте» и пресс-службы Государственного Совета Крыма
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С тегами: Крым туристический