Евпаторию готовят к зимним праздникам

Евпатория продолжает готовиться к зимним праздникам. Уже совсем скоро Театральная площадь станет центром притяжения горожан. Здесь будет установлена главная городская ель, традиционные светящиеся цифры наступающего года, завершится оформление праздничной иллюминацией.
11-метровая ель в этом году сменит свой наряд и порадует новыми украшениями. Еще одной праздничной локацией станет Фестивальная площадь, которую украсят нарядные искусственные елочки. Не обойдется и без сюрпризов, о которых жители и гости города узнают ближе к праздникам. Новогодняя ель разместится и на туристическом маршруте «Малый Иерусалим», его главную улицу также оформят световой иллюминацией, а ярмарочные павильоны – новогодними украшениями. Кроме того, праздничные деревья будут установлены и в городских поселках. По уже давно сложившейся традиции город засияет новогодними огнями 19 декабря, в День Святого Николая, который считается покровителем детей. Именно этот светлый праздник дает старт зимним торжествам, — сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.
