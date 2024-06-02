Евпаторию «поделят на участки» и закрепят за ними контролёров

Также проверили цены на социально значимые товары. В торговых объектах, которые мы посетили, рекомендованные цены соблюдаются, продукция местных производителей на прилавках присутствует.

Напомню, что действует соглашение между Правительством Крыма и производителями продовольственных товаров, субъектами системы оптовой и розничной торговли о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, в некоторых районах Евпатории есть вопросы по качеству уборки. Необходимо провести покос травы, снос сухостоя и привести в порядок зеленые насаждения. Задачи администрации поставлены.

В ходе обхода оценили качество ремонта тротуаров по ул. Фрунзе и пр. Ленина. На пр. Ленина необходимо привести в порядок участок ливневой канализации, находящийся на тротуаре. Также посетили подъезды МКД, обсудили тарифы по домам с представителем управляющей компании. В каждом подъезде должен быть информационный стенд. Даны поручения устранить недоработку. Пообщался с дворниками, узнал, какие условия труда, кратность уборки. Есть проблема – жители выбрасывают бытовой мусор в урны. Это нарушение за которые предусмотрена административная ответственность. По примеру других городов Крыма в Евпатории необходимо решить вопрос с обслуживанием и ремонтом детских и спортивных площадок, — говорит Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым