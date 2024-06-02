Евпаторию «поделят на участки» и закрепят за ними контролёров

Мнение, что Евпаторию необходимо поделить на участки, за которыми закреплён контролёр департамента городского хозяйства, высказал Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Следует наладить взаимодействие между контролером и мастером участка подрядчика, который осуществляет уборку. Приёмка и подписание актов выполненных работ должны проводиться ежедневно. 3 июня должны быть назначены начальники участков. В городе и посёлках не должно оставаться территорий, которые ни за кем не закреплены, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
Также проверили цены на социально значимые товары. В торговых объектах, которые мы посетили, рекомендованные цены соблюдаются, продукция местных производителей на прилавках присутствует.
Напомню, что действует соглашение между Правительством Крыма и производителями продовольственных товаров, субъектами системы оптовой и розничной торговли о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, — сказал Юрий Гоцанюк.
По словам Премьер-министра Крыма, в некоторых районах Евпатории есть вопросы по качеству уборки. Необходимо провести покос травы, снос сухостоя и привести в порядок зеленые насаждения. Задачи администрации поставлены.
В ходе обхода оценили качество ремонта тротуаров по ул. Фрунзе и пр. Ленина. На пр. Ленина необходимо привести в порядок участок ливневой канализации, находящийся на тротуаре. Также посетили подъезды МКД, обсудили тарифы по домам с представителем управляющей компании. В каждом подъезде должен быть информационный стенд. Даны поручения устранить недоработку. Пообщался с дворниками, узнал, какие условия труда, кратность уборки. Есть проблема – жители выбрасывают бытовой мусор в урны. Это нарушение за которые предусмотрена административная ответственность. По примеру других городов Крыма в Евпатории необходимо решить вопрос с обслуживанием и ремонтом детских и спортивных площадок, — говорит Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма