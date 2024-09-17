Раввин города Севастополя Биньямин Вольф рассказал, что объединение плотно сотрудничает с российским посольством, делает большой вклад в празднование в Израиле Дня Победы и других праздников, которые значимы и в России. И при этом поддерживает связи с российской стороной, в частности, с еврейской общиной Севастополя.

Мы (еврейская община Севастополя и Всеизраильское объединение российских землячеств — прим. ТАСС) хотим сотрудничать. В частности, по вопросу еврейского кладбища. И мы надеемся, что по нему будут подвижки. Сейчас стоит вопрос поиска финансирования: дело в том, что нужно привезти сюда специалистов, которые будут работать постоянно [во время проведения реставрационных работ], — отметил раввин.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.