Евросоюз добавил в «черный список» семерых крымчан и севастопольцев. Фамилии и причина

Министры ЕС решили добавить 7 российских чиновников в санкционный список «ответственных за подрыв территориальной целостности Украины». Формальным поводом стало их участие в организации и проведении в Крыму парламентских и местных выборов. Санкционный список теперь содержит 177 человек и 44 юридических лица. Напомним, ранее Евросоюз официально не признал результаты выборов в Крыму.

Кто же семеро «новеньких»? Это: глава Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, сенатор от города-Героя Екатерина Алтабаева, глава Избиркома Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь севастопольского Избиркома Екатерина Пыркова.