Евросоюз из-за «отравления Навального» ввел санкции против экс-губернатора Севастополя Меняйло

Евросоюз (ЕС) заморозил активы шести россиян и запретил им въезд на свою территорию. Новые ограничения связаны с инцидентом, случившимся с российским блогером и основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. В «черном списке»: глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации Президента Сергей Кириенко, заместители министра обороны Павел Попов, Алексей Криворучко, руководитель управления Президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (губернатор Севастополя в 2014 — 2016 гг.). Об этом говорится в официальном журнале ЕС .

Кроме того, ограничения коснулись Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Считается, что именно там были разработаны отравляющие вещества из группы «Новичок», сообщают агентства Bloomberg и dpa . Россия отреагировала на введение санкций, пообещав «зеркальный ответ».

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прокомментировал включение в «черный санкционный список» Евросоюза. Он сказал, что это никак не скажется на его работе и повседневной жизни.

Это уже третий или четвертый санкционный список, куда меня включают. Ни на работе, ни на повседневной жизни это никак не отразится. Счетов, недвижимости и других активов за рубежом у меня никогда не было и нет, — сказал экс-губернатор Севастополя.

Санкции по «отравлению Навального» введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия. Механизм их введения был утвержден Советом ЕС 15 октября 2018 года в связи с обвинением Великобритании в адрес России в отравлении 4 марта того же года в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Ограничения направлены против физических и юридических лиц (вне зависимости от гражданства и местонахождения), которые, по мнению ЕС, ответственны за разработку или использование химоружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую, материальную или иную поддержку лицам, разрабатывавшим и использовавшим химическое оружие, или был каким-либо образом связан с ними. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку финансовых активов в европейских банках.