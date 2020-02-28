Евросоюз отказал крымскому журналисту в посещении Норвегии и сделал заявление по нашим паспортам

Представители Европейского Союза в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене огласили заявление по поводу статуса Крыма и российских паспортов, выданных жителям полуострова. В частности, в Евросоюзе напомнили, что не признают российские паспорта, выданные жителям «оккупированного» полуострова.

ЕС напоминает свою позицию относительно непризнания российских паспортов, выданных жителям полуострова после его аннексии, и призывает другие государства-участники действовать аналогичным образом, — цитируют заявление Постоянного совета ОБСЕ в Вене Вести .

Поводом для такого «обострения» стал недавний скандал с крымским журналистом, обозревателем «Парламентской газеты» Александром Мащенко. Его не пускают в Норвегию… Именно из-за «крымского» российского паспорта.

В моем «загране» стоят штампы — перечислю по алфавиту, чтобы никого не обидеть — Аргентины, Бразилии, Иордании, Китая, Кубы, Филиппин. Ни у одной из этих стран к моим документам не было никаких претензий, а Европейский союз и Норвегия, как член Шенгенской зоны, считают их недействительными, — отметил Мащенко.

Александр, кроме того, что репортер, еще и научный работник – кандидат филологических наук, доцент, начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского. В конце марта он собирался в Норвегию на конференцию «Крым в геополитической перспективе», по официальному приглашению.

Несмотря на то что он был официально приглашен на конференцию «Крым в геополитической перспективе», которая состоится в Осло 27 марта, его документы на визу не приняли ни в визовом центре, ни в посольстве. Объяснили это тем, что Мащенко живет в Крыму и получил российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, — пишет «Парламентская газета» .

Мащенко выразил сожаление по поводу того, что норвежские власти отказали ему как представителю всех крымчан в возможности принять участие в конференции, на которой, по его словам, мог бы состояться честный разговор о ситуации в Крыму и выборе, который шесть лет назад сделали жители полуострова.

Также ученый отметил, что в Крыму всегда гостеприимно принимают иностранных гостей, в том числе и из Норвегии. Например, в октябре прошлого года полуостров посетил норвежский общественный деятель, руководитель Ассоциации «Народная дипломатия Норвегии» Хендрик Вебер. Он провел презентацию книги «Наш Крым», которую высоко оценили местные жители.

В истории с Александром Мащенко есть интересная деталь. Ученого, журналиста готовы «пустить» в Норвегию, но… по украинскому «заграннику» (тому самому «биометрическому безвизу»).

У меня нет украинского биометрического паспорта и я не собираюсь его получать. Я, как и миллионы крымчан, российский гражданин. И мне очень жаль, что Европейский союз не хочет понимать этого и не хочет слышать наш голос, — подытожил Мащенко.

В Евросоюзе ответили ему и всем крымчанам… Читайте сначала…

Егор Лиходеев.